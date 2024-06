LIVE MotoGP GP Olanda 2024 in DIRETTA | Di Giannantonio supera il taglio ora Bagnaia si gioca la pole

Leggi tutta la notizia su oasport

11.21 Per quanto visto nelle prove libere,sarà il favorito per la. Attenzione come sempre a Marquez e Martin: è vero che hanno evidenziato qualche problemino, ma c'è da scommetterci che ora cambieranno decisamente marcia. Un contendente per lasarà anche Vinales con l'Aprilia. 11.18 Adesso la Q2 inizierà alle 11.25. 15 minuti per definire la griglia di partenza e assegnare la. 11.16 Mani nei capelli ai box per Quartararo. Ha chiuso terzo a 0.248. 4° Miller a 0.531, 5° Bezzecchi a 0.625: quest'ultimo partirà 15° sulla griglia di partenza. Seguono Rins, Oira, Savadori, Zarco, Mir, Marini, Fernandez e Nakagami. 11.15 Caduta di Acosta. 11.15 Passa anche Di! E' secondo a 15 millesimi da Acosta.