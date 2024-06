La riforma dei Giochi è inevitabile Ecco come secondo Pedrizzi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 29 giugno 2024) Dobbiamo riconoscere che l’impostazione data dall’Agenzia agli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è pienamente condivisibile. Propedeuticamente sono stati offerti una guida ed un “appunto” equilibrato che mette a fuoco tutti i problemi sul tappeto del settore dei: competenze, legislazione e normativa, distribuzione del gettito, trattamento, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, regole per la dislocazione dei punti di raccolta del gioco su rete fisica, criticità sorte sul territorio a seguito dell’adozione, da parte degli Enti locali, di regolamentazioni stringenti e molto diversificate che impediscono all’Agenzia l’indizione delle gare per il rilascio delle concessioni. È stato aperto il dibattito fra i fautori del divieto tout court del gioco e coloro che non vorrebbero limitazione alcuna.