La favola Georgia agli Europei più aiutata di una vecchietta che attraversa la strada dai boy scout Foglio

(Di sabato 29 giugno 2024) Sulle pagine delSportivo Jack O’Malley oggi piange le sorti del calcio inglese e parlando della sfida contro la Slovacchiaottavi di Euro 2024 scrive: “I nostri avversariottavi di finale infatti sono abbastanza scarsi da poterci eliminare e farci sprofondare nella disperazione suicida di chi ha fallito l’ennesima occasione”. Da tifoso inglese parla della qualificazione dell’Italia e della“Oggi tocca a voi, e confesso che scegliere tra l’Italia e la Nazionale di un paese inutile come la Svizzera è come scegliere se bere acqua frizzante o acqua naturale: dico no a entrambe. Non so se sarete accompagnati dal vostro proverbiale culo, già evidente nel gol di Zaccagni al 98esimo con la Croazia che vi ha permesso di superare l’osceno biscottificio del terzo turno (vogliamo parlare della “, piùdi unacheladai boy), certo è che la sola idea di incontrarvi in un eventuale quarto di finale mi eccita quasi come la prospettiva di una serata di full immersion con bionda al pub”.