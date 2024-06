Il dilemma di Biden Paolo Alli | Dovrebbe fare un passo indietro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 29 giugno 2024) Il presidente di Alternativa Popolare nonché ex presidente dell’Assemblea parlamentare della Nato spiega il suo punto di vista su quanto sta accadendo in America per la corsa presidenziale “Mi sembra una situazione piuttosto paradossale e incredibile, almeno vista da lontano, vedendo e leggendo tutto quello che sta accadendo a, ma non tanto da adesso, da qualche tempo. Vista la situazione non so come si faccia ad andare avanti eriflettere sul da farsi”. A parlare con Cityrumors.it della situazione per la corsa presidenziale alla Casa Bianca e quanto sta accadendo soprattutto dopo il “terribile” confronti avuto in diretta tv, è l’ex presidente dell’Assemblea Parlamentare della Nato e presidente di Alternativa Popolareche conosce bene l’ambiente politico americano e sa come si possono muovere i democratici in una situazione del genere che è “molto complessa”.