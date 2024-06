Gualtieri restaura le case agli occupanti | immobile di lusso agli abusivi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 29 giugno 2024) A Roma i soldi dei cittadini che pagano le tasse allo Stato italiano (ma anche quelle versate negli altri Paesi dell'Unione europea) vengono spesi per ristrutturare una exrma occupata da 21 anni, in zona Ostiense, per poi restituire al termine dei lavori le chiavi degli alloggi a chi li ha occupati abusivamente. Accade in via del Porto Fluviale, al civico 10, dove 13,2 milioni di fondi del Pnrr sono stati impiegati per il «recupero partecipato» dell'ex edificio militare chee movimenti hanno ribattezzato «Rec House». E ieri, per dimostrare alla Commissione europea - che ha erogato i fondi all'Italia - come le risorse sono state impiegate dal Campidoglio, il sindaco Robertoha accompagnato il commissario per l'Azione per il clima, Wopke Hoekstra, a fare un sopralluogo nel cantiere partito ad aprile.