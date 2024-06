Giacomini | Giovanili noi per il confronto La replica a Mazzola Asta San Miniato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) A poche ore dalla lettera che gli hanno indirizzato, a mezzo stampa, il, l’e il San(" I futuri responsabili del suo nuovo settore giovanile, legittimamente ma con poca professionalità, contattano indistintamente tutti i nostri giovani tesserati e financo le rispettive famiglie per portarli nella sua società" un passaggio), il presidente della Robur, Simoneha preso la parola. "Nel tutelare il Siena Fc e le figure che vi operano – dice –, tengo a precisare che nelle scorse settimane sono state contattate diverse società del territorio per poter iniziare a dialogare su possibili collaborazioni sportive e non, senza però aver avuto risposta. Confido quindi che dopo questa comunicazione si possa organizzare un momento diper poter iniziare a creare un futuro che veda al centro i ragazzi e la loro formazione".