Festa dell’Unità 2024 è ufficiale | si terrà ancora al Parco Nord di Bologna

(Di sabato 29 giugno 2024), 29 giugno– Ladell'Unità, come anticipato dal Carlino, si concede un altro giro di valzer al. Dal 29 agosto al 22 settembre, quindi, si torna nel luogo storico della sinistra che avrebbe dovuto traslocare da quest'anno per via dei lavori del Passante autostradale. Ma, visti i ritardi dell'opera, "c'è l'opportunità di organizzare laun altro anno al, perché l'area èvuota", spiega la segretaria provinciale del Pd Federica Mazzoni. Il trasferimento, però, ci sarà, ma nel 2025: "Abbiamo trovato un'altra casa per la kermesse dem alle Caserme Rosse di via di Corticella", annuncia la leader dem. Una location che "aveva bisogno di adeguamenti strutturali, a partire dal problema dei parcheggi.