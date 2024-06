Europei 2024 Gianluigi Donnarumma | Abbiamo deluso chiediamo scusa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Una prova davvero mesta per l’Italia negli ottavi di finale di Euro. Gli azzurri sono stati praticamente dominati contro la Svizzera, che ha meritatamente ottenuto il pass per il posto tra le migliori otto del torneo grazie ad una partita assai solida che ha messo in difficoltà estrema l’undici di Luciano Spalletti. L’unico a salvarsi, così come per tutto l’Europeo, è stato: il portiere del Paris Saint-Germain si è confermato come uno dei migliori interpretie mondiali del suo ruolo, ma non è bastato per superare il primo turno della fase ad eliminazione diretta. “Fa male, malissimo.a tutti – afferma il capitano azzurro ai microfoni Rai – oggie la Svizzera ha meritato il passaggio del turno.