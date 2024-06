Euro 2024 Svizzera-Italia 2-0 | Freuler e Vargas stendono gli azzurri

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 29 giugno 2024) (Adnkronos) – Un’senza gioco, senza gambe e senza cuore esce meritatamente di scena agli ottavi di finale dei campionatipei di Germania. All’Olympiastadion di Berlino, teatro del trionfo mondiale del 2006, gliperdono 2-0 con lache surclassa i ragazzi di Spalletti in tutte le zone del campo. Prova incolore della nostra nazionale che lascia mestamente il trono continentale conquistato tre anni fa a Wembley in finale contro l’Inghilterra. Sin dai primi minuti gli elvetici sono padroni del campo e già al 1? conquistano un calcio d’angolo, spazzato dalla retroguardia azzurra. Al 4? buon cross di, con Bastoni bravo a liberare. Al 9? problema fisico per Barella che prende un colpo e rimane dolorante a terra, entrano i medici e dopo poco il centrocampista dell’Inter è in grado di riprendere.