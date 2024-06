Euro 2024 | disastro Italia la Svizzera ai quarti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 29 giugno 2024) Berlino, 29 giugno– L’è già fuori da. Unasa prestazione degli Azzurri (non diversa da quelle precedenti), permette alladi volare aidi finale. Gli elvetici s’impongono per 2-0 grazie a Freuler e Vargas. L’conclude la competizione così come l’aveva iniziata. Ovvero gioco pari a zero, poca grinta (a tratti nulla), qualità dei singoli discutibile. L’eliminazione non è altro che il giusto “risultato”. Ora sarà il momento delle riflessioni su tutti, a cominciare dal commissario tecnico Luciano Spalletti. In aggiornamento(Foto: Profilo X@) .