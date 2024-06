Ermal Meta | la gioia della paternità dopo un’infanzia difficile

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 29 giugno 2024) (Adnkronos) – È diventato papà via Instagram,, come dettano i tempi moderni. Proprio lui, che di certo non ha mai fatto un uso smodato dei social. Con il cuore pieno di gioa, ha messo da parte la sua riservatezza e con un post dolcissimo ha voluto annunciare l’arrivosua prima figlia, Fortuna, avuta con la compagna di sempre Chiara Sturdà.e laIl cantante ha condiviso una tenera foto che immortala le manineo mamma e del neo papà, mentre proteggono quella minuscolaloro piccola. “La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore,” ha scritto, esprimendo tutta la sua felicità per l’arrivofiglia. Scopriamo assieme i particolari di questa storia a lieto fine e la vicenda personale del cantante che aveva confessato anni fa di aver pensato a lungo di non voler diventare padre nonostante il suo desiderio di