Di Battista in Senato con le firme pro Palestina | Governo pavido

(Di sabato 29 giugno 2024) ROMA – Alessandro Diha depositato in78milaraccolte da lui e dall’associazione di cui è vicepresidente, Schierarsi, per una legge di iniziativa popolare per il riconoscimento dello Stato di. Dopo essere stato accolto in piazza Vidoni, a Roma, da diverse decine di manifestanti al grido ‘libera!’, ha dichiarato di essere fiero del fatto che “in un momento di grande disaffezione rispetto alla politica, di mancanza di partecipazione, in cui più della metà degli aventi diritto non vota siamo riusciti come associazione culturale a raccogliere quasi 80.000per una legge iniziativa popolare”. Al suo fianco, mentre trasportava una delle scatole contenenti le, anche l’ex ministra del M5S Barbara Lezzi.