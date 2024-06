Come volevasi dimostrare | Apple Intelligence non arriverà per ora in Europa

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 29 giugno 2024) Le perplessità si erano rincorse fin dall’annuncio:è conforme alle attuali leggi europee sui mercati e servizi digitali? La risposta ufficiale – almeno di una parte – arrivata due settimane dopo: per il momento, l’intelligenza artificiale dinonnel Vecchio Continente. Per il momento, la Commissione Europea non ha acceso un faro su questa vicenda e ad annunciare il rinvio del piano di aggiornamento (inizialmente previsto per l’autunno di quest’anno) è stata la stessa azienda di Cupertino. E se nel resto del Mondo molte delle funzioni AI arriveranno con l’arrivo degli aggiornamenti iOS 18 (per iPhone), iPadOS 18 (per iPad) e macOS Sequoia (per Mac), inquesto non accadrà. E non è detto che avverrà mai.