Cielo giallo in Italia per la sabbia del Sahara | le zone più colpite Cosa succede

(Di sabato 29 giugno 2024) Torna il caldo che, insieme alla polvere sahariana, interesserà diverse aree dell’, con effetti sulla qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini. Già dalle prossime ore tornerà l’ormai famoso “” causato dal frutto di nubi diche arrivano sui cielini dal deserto del. Nei prossimi giorni toccherà il picco massimo, per poi scontrarsi con una perturbazione temporalesca. Ma sustando realmente alci viene in soccorso la scienza. La risposta, infatti, secondo quanto riportato da AdnKronos, sta nello scattering. Lo scattering, o diffusione della luce, è un processo in cui la luce solare viene deviata in molteplici direzioni a causa delle interazioni con le molecole dell’aria e altre particelle presenti nell’atmosfera.