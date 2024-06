Ciclismo donne - La storia La Bogdan oro Under 23

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Illucchese continua a far parlare di sé anche all’estero. E lo fa ancora una volta nel settore femminile. E, infatti, altre ottime notizie arrivano in queste ore per ilucraino-lucchese (potremmo definirlo così, visto che una vasta colonia di quella nazione è, ormai, lucchese di adozione). Questa volta si tratta di un titolo nazionale conquistato, ovviamente, al di fuori dei nostri confini. Una delle atlete più promettenti della Pro Cycling-Fanini, infatti, Alina, si è laureata campionessa nazionale nella categoria23 in Ucraina, nella corsa a cronometro. La giovane atleta (compirà 22 anni ad ottobre), portacolori della società lucchese di Manuel Fanini, ha vinto il titolo nella prova contro il tempo battendo le connazionali Arina Korotieva e Anna Kolyzhuk.