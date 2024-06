Wta Bad Homburg 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Iled ildel WTA 500 di Bad, torneo di scena da domenica 23 a sabato 29 giugno sui campi in erba della cittadina tedesca. Tante le giocatrici di livello al via: dalla greca Maria Sakkari alla padrona di casa Angelique Kerber passando per le russa Mirra Andreeva, Ekaterina Alexandrova e Liudmila Samsonova, l’ucraina Elina Svitolina, la bielorussa Viktoria Azarenka. Hanno ricevuto un invito da parte degli organizzatori, invece, la spagnola Paula Badosa, la danese Caroline Wozniacki e la canadese Bianca Andreescu. Da attenzionare anche l’altra russa Anna Kalinskaya, l’altra ucraina Dayana Yastremska e la croata Donna Vekic, che sul verde sono tenniste sempre da prendere con le pinze. Ai nastri di partenza, infine, c’è anche l’azzurra Elisabetta Cocciaretto.