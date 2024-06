Wimbledon 2024 i possibili avversari di Sinner turno per turno Un tabellone mai così duro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024) Janniksi presenterà ada numero 1 del mondo: sarà il suo primo Slam da giocatore in testa al ranking ATP, fresco di trionfo all’ATP 500 di Halle e desideroso di mettersi in luce anche sull’erba londinese, dove si disputa uno dei tornei più iconici e prestigiosi dell’universo tennistico. Il fuoriclasse altoatesino, che in questa stagione ha vinto gli Australian Open e si è fermato in semifinale al Roland Garros, dovrà però fare i conti con undavvero durissimo. Il sorteggio non ha certamente sorriso al 22enne, che proverà a essere più forte dell’estrazione e a essere grandi protagonista nelle prossime due settimane. Jannikdebutterà contro il tedesco Yannick Hanfmann, numero 95 del mondo contro cui ha vinto l’unico precedente, disputato lo scorso anno al primodegli US Open.