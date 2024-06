Temptation Island Jenny | Dove L’Avevamo Già Vista!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 28 giugno 2024): la ragazza in coppia con il fidanzato Tony, è già apparsa in televisione ed alcuni se lo ricordano molto bene. Eccol’abbiamo giàsta per iniziare e trapelano sempre più notizie ed informazioni sulle coppie che prenderanno parte al programma. Ora al centro dell’attenzione è finitaGuardiano, che parteciperà alla trasmissione assieme al suo fidanzato Tony Renda, che intende mettere alla prova.però è già stata in televisione in passato e molti l’hanno notato fin da subito.: fu una corteggiatrice di Uomini e Donne! A, i telespettatori stanno conoscendo le coppie che prenderanno parte al programma. Infatti la redazione sta diffondendo man mano i video di presentazione ufficiali.