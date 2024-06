Sommer | Con quelli dell’Inter in contatto prima! Italia favorita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 28 giugno 2024) Yannha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Svizzera-. Il portieresi è espresso anche sui suoi compagni. RIGORI E AVVERSARIO – Il portiereYannrisponde alla domanda sugli eventuali penalty e sul collega Gigio Donnarumma: «Mi concentro sui rigoristi che potrebbero entrare in gioco. Se ci saranno i calci di rigore, valuterò più attentamente con lo staff. Donnarumma? È ancora molto giovane, ma ha già tante partite al suo attivo. Mi piace guardarlo, è versatile».è già stato protagonista in negativo per l’, parando un rigore decisivo a Jorginho durante la fase di qualificazione dell’ultimo Mondiale. Inoltre lo stesso Donnarumma, ha parlato diin conferenza stampa. COMPAGNI –ha poi parlato degli interisti, domani ne affronterà quattro: «Ero in costantecon i ragazzidel torneo.