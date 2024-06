Sinner beccato cambia ancora | è pronto alla rivoluzione

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 28 giugno 2024): il tennista azzurro ha iniziato la fase di preparazione per Wimbledon. Nuovo cambio di allenamenti. Ecco quali L’operazione Wimbledon per Jannikè partita. E il tennista italiano per la prima volta si presenterà ad uno Slam come numero uno del Mondo. Lo ha fatto già in un 500, in quello di Halle, e sappiamo tutti com’è andata a finire. Jannik, si allena per Wimbledon (Lapresse) – Ilveggente.itMa il torneo inglese è un’altra cosa. Il più amato, quello dove tutti sono vestiti in bianco come degli angeli che volano sul verde. Una cosa bellissima soprattutto per gli occhi. Ma chi scende in campo ovviamente non pensa proprio a questo, ma pensa solo e soprattutto a quella voglia clamorosa di vincerlo quel torneo. E adesso l’Italia, che si è avvicinata una sola volta con Berrettini tre anni fa, è vicina a vivere il sogno.