Scommesse Euro 2024 senza segreti | 4 partite per 8mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 28 giugno 2024), l’ultima giornata dell’peo è statanessun segreto: 4per un colpo da. Ecco come Questa schedina è una delle più belle che abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi. Perché è una dimostrazione del fatto che uno studio accurato, come cerchiamo di fare noi de Ilveggente.it per voi, alla fine i risultati li porta. Esultanza di Calhanoglu (Lapresse) – Ilveggente.itDirete voi: con quattro, per vincere 8 mila, chissà quanti soldi sono stati investiti. E stavolta, a differenza di quanto vi abbiamo raccontato nel corso degli ultimi giorni, pensate male. Perché alla fine sono stati messi sul piatto “solamente” 50. Che per chi scommette sono soldi che si giocano nello spazio di una settimana con schedine su schedine.