Pentathlon Alessandra Frezza conquista la carta olimpica per mezzo del ranking

(Di venerdì 28 giugno 2024) Una ennesima buona notizia per l’Italia del. Oggi, infatti, è arrivata unaimportante per i nostri colori. È arrivata, infatti, laper. La ventinovenne atleta dell’Aeronautica Militare ha staccato il pass con i Cinque Cerchi, trovandosi nell’elenco degli atleti qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 dopo la chiusura dell’UIPM OlympicWorldlist. L’annuncio è arrivato nella giornata odierna con la Union Internationale deModerne che ha comunicato al CONI e alla FIPM che al termine della procedura di riallocazione dei posti nelolimpico la nostraè risultata idonea. Saranno quattro, però, i nostri portacolori a Parigi. Elena Micheli (Carabinieri), Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Matteo Cicinelli (Carabinieri) che avevano già staccato il pass da tempo.