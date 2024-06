F1 Christian Horner | Verstappen ha piazzato un gran giro peccato per Perez con le Alpine…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024) Ancora una pole position, anche se nella Sprint Qualifying delPremio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, per Max. Sullo splendido scenario del tracciato del Red Bull Ring il team “di casa” ha nuovamente brillato. Da Milton Keynes a Spielberg, ma l’olandese non sbaglia mai. La pole position della Sprint Race come detto è proprio di Maxcon il tempo di 1:04.696 con 93 millesimi su Lando Norris e 301 su Oscar Piastri. Quarto proprio George Russell a 368 millesimi davanti a Carlos Sainz, quinto a 440. Sesto Lewis Hamilton a 584, settimo Sergioa 1.322, mentre domani sarà decimo in griglia Charles Leclerc. Al termine della giornata, il team principal del team Red Bull ha analizzato quanto avvenuto in pista: “È stato unquello di Max.