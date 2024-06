Copasir audizioni di Piantedosi e Mantovano

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 28 giugno 2024) ROMA – Martedì 2 luglio, alle ore 13 presso l’aula al VI piano di Palazzo San Macuto, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, svolgerà l’audizione del Ministro dell’Interno Matteo(foto). Mercoledì 3 luglio, alle ore 12.30, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, svolgerà invece l’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo. L'articolodiL'Opinionista. .