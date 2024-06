Cobra Kai 6 | svelata la data di uscita del trailer dell' ultima stagione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 28 giugno 2024)Kai sta per tornare per un'su Netflix e ora sappiamo quando verrà pubblicato ilKai sta per tornare per un'su Netflix e ora sappiamo quando verrà pubblicato il. Lunedì mattina tenete il vostro telefono accanto perché ildiKai verrà finalmente diffuso. L'account social media di Netflix ha anticipato il reveal insieme a un nuovo poster che mostra tutti i protagonisti principali. Per chi non lo sapesse, la6 diKai sarà divisa in tre parti. Quindi, sapete che questa volta ci saranno degli enormi cliffhanger. Ma il primo assaggio dopo il teaser rilasciato in precedenza sarà uno spettacolo da non perdere.Kai .