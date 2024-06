Ciclismo | dal 28 al 30 e domenica esordienti Allievi | Tre Comuni unica gara a tappe d’Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) Cascina (Pisa), 28 giugno 2024 – E’ stato il Comune di Cascina, grazie al sindaco Michelangelo Betti e all’assessora allo sport Francesca Mori, ad ospitare la presentazione del secondo Giro dei Tre-memorial Silvano Marchetti, laperin Italia) prevista dal 28 al 30 giugno, oltre al campionato toscanoin programma a Cenaia. Laprenderà il via venerdì 28 giugno da corso Matteotti a Cascina (ore 14,15), con un cronometro individuale di 10,900 chilometri con arrivo in viale Italia a Le Melorie di Ponsacco. Sabato partenza dalla Certosa di Calci (ore 14,30) con frazione in linea di 68,500 chilometri e arrivo sempre a Ponsacco, dove si concluderà anche la terza e ultima tappa nel pomeriggio di30 giugno, che prenderà il via da Cenaia alle 15,30.