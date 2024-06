Biden perde il duello con Trump | tradito da voce rauca e gaffe i dem pensano di sostituirlo Ma lui non molla | Vincerò io

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) New York, 28 giugno 2024 – Nessuna stretta di mano, nessun sorriso cavalleresco. Solo insulti reciproci, accuse, bugie, incertezze e tanta tensione. Un dibattito presidenziale storico e penoso per entrambi quello tra Joee Donald, ma che ha visto il presidente in carica che chiede la riconferma, protagonista di una performance orribile e imbarazzante. Senza(per un improvviso raffreddore) e incapace di reagire alle accuse che gli rivolge. Il tycoon, a sua volta, non ha risposto alle domande dei moderatori, ma ha scaricato sull’avversario offese personali tipo: "Sei uno stupido non si capisce cosa dici". Conche ha replicato: "Sei solo un bugiardo, non hai la minima idea di cosa stai parlando". Spettatori davanti alla Tv, l’altra sera in un pub di San Francisco, per seguire il primotra Joee DonaldPer chi è rimasto incollato alla tv (erano le due di giovedì notte in Italia) è statoa prevalere, sicuramente più energico anche se con poca sostanza negli interventi.