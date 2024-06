Atp Maiorca 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Iled ildell’ATP 250 di, torneo di scena da domenica 23 a sabato 29 giugno sui campi in erba della cittadina spagnola. A guidare il seeding c’è il bombardiere statunitense Ben Shelton, seguito dai transalpini Ugo Humbert e Adrian Mannarino e dal cileno Alejandro Tabilo. Presenti anche gli azzurri Luciano Darderi, Luca Nardi e Fabio Fognini, entrato in gara grazie ad una wild card. Invito degli organizzatori anche per l’austriaco Dominic Thiem. Da tenere d’occhio, oltre al veterano spagnolo Roberto Bautista Agut e al giovane ceco Jakub Mensik, anche l’altro francese Gael Monfils e gli australiani Jordan Thompson e Rinky Hijikata, avversari sempre molto temibili su questo tipo di superficie. Riflettori puntati, infine, pure sul tedesco Yannick Hanfmann e sull’americano Christopher Eubanks.