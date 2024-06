Vola nel vuoto nell’ex fabbrica Il tetto cede di schianto | adolescente lotta per la vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) INDUNO OLONA (Varese) È in prognosi riservata all’ospedale di Circolo di Varese il sedicenne rimasto gravemente ferito l’altro pomeriggio a Induno dopo essereto per 15 metri daldi unaabbandonata. Il ragazzo, origine nordafricana, ha riportato gravi traumi ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Per la famiglia sono ore di angoscia mentre l’per la. Ieri il sindaco Marco Cavallin ha rivolto a nome dell’intera comunità un pensiero al sedicenne: "Ho chiesto ai miei concittadini una preghiera per il ragazzo e per la famiglia che sta vivendo un dramma", ha detto Cavallin. L’incidente è avvenuto in unadismessa di via Bidino: area recintata e accesso vietato ma il giovane con due amici ha deciso di entrare.