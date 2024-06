Vogliono più calciatori bianchi in Nazionale | scoppia il caso razzismo prima di Euro2024

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 3 giugno 2024) Iltravolgee rischia di rovinare l’atmosfera inpiùin squadra Meno di due settimane all’inizio di, manca davvero pocodel debutto della rassegna continentale e la vigilia è animata dal. Il via è in programma il 14 giugno con la sfida tra Germania, paese ospitante, e Scozia alla Football Arena di Monaco ed è proprio latedesca che si ritrova al centro di uno scandalo che nessuno si aspettava. Non di certo il ct Nagelsmann che è apparso quasi imbarazzato in conferenza stampa a dover rispondere alle domande su un sondaggio che lui stesso ha affermato avere chiari connotati “razzisti”. Proviamo a fare un po’ d’ordine: tutto nasce dall’emittente pubblica ARD che, nel preparare il documentario ‘Unità, giustizia e diversità’ per mercoledì prossimo, ha condotto un sondaggio coinvolgendo un campione di 1304 persone.