Venom | The Last Dance il trailer dimostra che la Sony se ne sta infischiando della continuity?

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una sequenza presente nel primopellicola apparentemente contraddice un'altra sequenza mostrata in passato Ildi: Theha fatto il suo debutto in streaming questo pomeriggio e ha anticipato quella che sarà l'ultima avventura per Tom Hardy nei panni del personaggio Marvel in quello che è chiamato Universo di Spider-Man. Dopo aver inaugurato questo universo condiviso nel 2018, sono arrivati Morbius, il sequel- La furia di Carnage, Madame Web e quest'anno uscirà anche Kraven Il Cacciatore. C'è stato anche un tentativo minimo di crossover con il Marvel Cinematic Universe, con l'Eddie Brock di Hardy comparso in una scena post-credit alla fine di Spider-Man: No Way Home. ….