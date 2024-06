Tram a Bologna fondi per i negozi danneggiati dai cantieri | il bando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Cinquemila euro per chi ha un’attività commerciale che si affaccia direttamente sul tracciato della Linea Rossa del, 4mila per chi ce l’ha nella zona vicino ai lavori e 10mila per chi presenta un progetto aggregato, che coinvolga più realtà. E’ stato pubblicato il primo(qui la modulistica) per gli aiuti aiche boccheggiano sotto il cantierone del(che sta per arrivare in pieno centro). Il Comune ha messo sul piatto 150mila euro e “si somma alle altre forme di sostegno già in essere – precisa l’Amministrazione – tra cui la sospensione del canone per l’occupazione del suolo pubblico e la riduzione del 50% della tassa rifiuti”. Chi può chiedere iSono ammesse al– spiega il Comune – tutte le attività in sede fissa (esercizi di vicinato), quelle di somministrazione di alimenti e bevande, senza escludere artigiani e fornitori di servizi.