Terni Fc conquista la finale Ora si lotta per la serie D

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) OSSESE 1FC 1 (andata 0-0) OSSESE: Cherchi, Ubertazzi, Madeddu (21’ st Al. Sechi), Tanda, Llanos, Fancellu, Mainardi, Scanu, Villa, Gueli, Bah (25’ st Oggiano). A disp.: An. Sechi, Melis, Mat. Fadda, Chiappetta, Contini, Mudadu, Vita. All: Mar. Fadda.FC: Cunzi, Dianda (21’ st De Sagastizabal), Flavioni, Gaggiotti, Dida (39’ st Leonardi), Romeo, Carletti, Bagnato, Tozzi Borsoi (43’ st Valerio), Pacilli, Pescicani. A disp.: Ambrogi, Cianchetta, Fabris, Lora Almonte, Ronconi, Proietti Zolla. All.: Borrello. Arbitro: Iudicone di Formia (Salviato di Castelfranco Veneto e Colitti di Cinisello Balsamo). Marcatori: 2’ pt Fancellu (O), 41’ st Leonardi (T). Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Flavioni, Gaggiotti, Dida, Cunzi, Leonardi, il vice allenatore Virgilio (T), Mat.