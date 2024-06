Simeone piace al Torino potrebbe rientrare nella trattativa per Buongiorno CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il Cholitoè a un bivio. L’attaccante del Napoli vorrebbe giocare di più e sta cercando una nuova sistemazione. Tra le pretendenti c’è il. L’attaccanteper. Lo scrive il Corriere dello Sport: Ilsulle tracce diScrive il quotidiano: Già a gennaio, in realtà, l’argentino aveva chiesto la cessione, visùto che trovava pochissimo spazio, prima con Garcia e poi con Mazzarri. Sperava di avere più minuti con la partenza di Osimhen per la Coppa d’Africa, ma così non è stato e con Calzona, alla fine, il campo l’ha visto a sprazzi e soltanto nelle ultime due della stagione è partito titolare (con Fiorentina e Lecce). Pretendenti ce ne sono, a cominciare dal. La sua grinta, la sua garra ereditata da papà Diego, ben si sposa con la filosofia granata.