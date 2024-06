Salma bloccata dopo i funerali la Procura indaga per omicidio | c’è qualcuno dietro la morte dell’ex sarta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ancona, 3 giugno 2024 –il funerale, lapercolposo. Cè untoladi Vittoria Manuali, 67 anni, di Candia. La ex, che lavorava per una grande azienda di moda, deceduta il 27 marzo scorso, in casa, potrebbe non essere morta per cause naturali dovute ad un drastico peggioramento di una malattia che le era stata diagnosticata. Sul tavolo della pm Serena Bizzarri è finito un esposto che ha indotto il sostitutotore ad aprire un fascicolo e a far effettuare l’autopsia per andare a fondo su quanto successo e fugare ogni dubbi sul decesso della 67enne. Il feretro, come anticipato ad aprile dal Carlino, era stato bloccato prima che i familiari potessero portarla a Bologna per la cremazione.