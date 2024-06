Partita di riscaldamento di Euro 2024 | Scozia – Gibilterra 2-0

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 3 giugno 2024)-06-03 20:08:15 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Laha vinto 2-0 sull’umilenella primadidiin Portogallo. Gli uomini di Steve Clarke hanno effettuato 25 tiri in porta contro i minnows, che hanno battuto 6-0 nell’ultimo incontro del 2015 e che sono 203 nella classifica mondiale, ma solo cinque sono andati in porta. Il gol di Ryan Christie su cross di Andy Robertson poco prima dell’ora di gioco ha scongiurato la minaccia di un risultato imbarazzante, anche se Clarke ha avuto un’altra preoccupazione per un infortunio quando Liam Cooper è uscito zoppicando con un apparente problema al ginocchio. Con Lyndon Dykes già fuori daglipei, Che Adams ha rivendicato il suo posto da titolare in Germania con un bel gol nel finale dalla panchina dopo che il tiro di Hearts Lawrence Shankland non era riuscito a impressionare.