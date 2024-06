Nuove armi all’Ucraina Tajani fa l’equilibrista | Nessun missile italiano per colpire in Russia E a Tarquinio | Sulla Nato ricordi De Gasperi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Noi stiamo lavorando per difendere l’indipendenza dell’Ucraina e stiamo lavorando per la pace, puntando soprattuttodiplomazia. È ovvio che aiutiamo Kiev, ma riteniamo che non si debba mandaresoldatoa combattere in Ucraina perché non siamo in guerra con la”. Antonio, ministro degli Esteri di sicura fede atlantista con il compito di mantenere l’Italia nella sua collocazione internazionale senza sottrarsi alle richieste degli States, chiarisce ancora una volta: “È vero che abbiamo mandato e manderemoper difendersi, ma nonche devono essere usate in territorio russo. Noi difendiamo il diritto dell’Ucraina a essere indipendente e libera”. E fa la sua personale ricostruzione: “Gli Usa hanno autorizzato l’uso diamericane fuori del territorio ucraino soltanto peruna base russa da dove partono gli attacchi su Kharkiv.