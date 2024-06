Nuova panchina per Pioli riparte subito | ribaltone in Serie A

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 3 giugno 2024)per, l’ormai ex tecnico del Milan è pronto ad unaavventura: cosa dicono le quote dei bookmaker. Il campionato diA che si è appena concluso ha regalato grandi sorprese, in particolare modo nella zona alta della classifica. Sì, va bene, lo scudetto è finito nelle mani dell’Inter – i nerazzurri hanno festeggiato la ventesima stella – ed in Champions League si sono qualificate anche le altre due big, il Milan e la Juventus, ma nessuno poteva immaginare che tra le prime cinque ci sarebbero finite anche Atalanta e Bologna.– IlVeggente.it (Ansa)O meglio, non stupisce più di tanto la presenza della Dea, ormai una bellissima realtà del calcio italiano già da qualche anno, che con Gian Piero Gasperini inha già partecipato più volte alla coppa dalle grandi orecchie e che stavolta lo farà addirittura da campionessa in carica dell’Europa League.