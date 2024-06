Non è Koopmeiners la prima cessione dell’Atalanta | c’entra sempre la Juventus

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo aver vinto l’Europa League l’Atalanta vuole tenere i suoi gioielli, ma qualcheci sarà: lal’ha ‘confessata’ Gasperini,laVittoria dell’Europa League, finale di coppa Italia e qualificazione in Champions. Se qualcuno avesse prospettato un simile finale a Gasperinidella stagione, il tecniconon avrebbe esitato a firmare. La Dea può ritenersi soddisfatta ed, infatti, Bergamo è letteralmente impazzita per gli eroi del primo trionfo europeo dei nerazzurri. Finita la festa, è il momento della programmazione e, visto il modus operandi del club orobico, non è da escludere qualcheeccellente da qui a qualche settimana. Dopo aver confermato Gasperini, la società lombarda dovrà valutare le offerte che arriveranno per i propri gioielli e decidere chi dare via e su chi impostare il nuovo progetto.