Non c’è nulla di scontato nella vittoria del Real Madrid

E quindi ieri il Real Madrid ha vinto la sua quindicesima Champions League, estendendo un dominio su questa competizione che ormai è difficile spiegare a parole. La squadra spagnola ha ampliato ulteriormente il divario rispetto al secondo classificato di questa speciale classifica, cioè Carlo Ancelotti, che da solo ne ha conquistate sette, di cui tre da allenatore proprio del Real Madrid. Carlo Ancelotti, insomma, ha vinto da solo tante Champions quante ne ha vinte in tutta la sua storia il Milan. Vengono le vertigini.