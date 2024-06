Mollette e clip torna in voga il trend anni ’90

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il ritorno degli’90 è evidente nella moda, ma anche nella bellezza. E non è detto che i due ambiti siano distinti. Basti pensare ad alcune recenti sfilate internazionali, quando in passerella, oltre ai cropped top, jeans a sigaretta e abitini sottoveste, si sono viste modelle con forcine,, fermagli edi varie forme tra i capelli. A rilanciare questa tendenza ci ha pensato anche l’attrice americana Jennifer Aniston, impegnata, tra l’altro, a promuovere Lolavie, il suo marchio di prodotti per la cura dei capelli. Di recente Aniston, sui social, ha condiviso alcune sue acconciature iconiche che ha sfoggiato trent’fa nella serie cult ‘Friends’. Tra le sue pettinature più famose e imitate, non c’è solo il taglio scalato alla Rachel – dal nome del suo personaggio – ma anche raccolti e semi-raccolti che si distinguevano anche per la presenza di questi accessori iconici, proprio come lei li definisce nella didascalia che ha scritto a corredo del post dedicato.