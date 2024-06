Mbappé ufficiale al Real Madrid | Un sogno che diventa realtà Il contratto di 5 anni il nodo del numero di maglia – Le foto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 3 giugno 2024) Kylianè ufficialmente un giocatore del. A separarlo dai neo vincitori della Champions League mancava solo l’annuncio della società, dopo che il campione francese a inizio maggio aveva comunicato la fine della sua avventura al Paris Saint-Germain. In settea Parigi l’attaccante 25enne ha collezionato 256 gol in 308 partite, sei vittorie del campionato di Ligue 1, due in Coppa di Liga e tre in Supercoppa. Mancando però sempre il successo in Champions League, il torneo più ambito. «Unchetà, sono così felice e orgoglioso di unirmi al club dei miei sogni», ha scritto sui social, pubblicando alcuneda giovanissimo con la tuta dei Blancos insieme a Cristiano Ronaldo, «nessuno può capire quanto io sia emozionato in questo momento.