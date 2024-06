Kung fu Raffica di medaglie per il Team Martorana E nella classifica generale sale al terzo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Diciassettecomplessive, molte delle quali del metallo più pregiato. Questo il bottino conquistato al termine della ventitreesima edizione della "Dragon Cup" difu che si è svolta a Roma, per il. Una kermesse, quella andata in scenacapitale nei giorni scorsi, che ha visto sfidarsi il meglio della disciplina a livello nazionale. E il sodalizio di Montemurlo, alla luce della somma dei singoli piazzamenti colti dai propri tesserati, ha conquistato ildella società e il primo per quanto riguarda la specialità "sanda". Piazzamento, quest’ultimo, che ha garantito alla scuola difu pratese la "Coppa BestSanda". Sono saliti sul gradino più alto del podio, nelle varie categorie agonistiche, Enea Alla ("tigri") Reian Caca ("draghi") Paco Di Fede ("esordienti 44 kg") Lorenzo Mazzoni ("esordienti 32 kg") Manuel Parisi ("esordienti 48 kg") Maria Elena Palma ("esordienti 32 kg") Nathan("cadetti 48 kg") Francesco Pieralli ("cadetti 44 kg") Gaia Romano ("cadetti 48 kg") Raul Selvaggi ("junior 52 kg") Daniele Cerrato ("junior 56 kg") Leonardo Rrapaj ("senior 75 kg") e Marco("over 90 kg").