Italia Gravina | Polemiche su Fagioli? Ha commesso un errore e ha pagato

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Andiamo avanti per la nostra strada. Lesunon si possoare. Sappiamo che il ragazzo haune ha. Ma noi avevamo un obiettivo: dobbiamo recuperare i ragazzi, non si può pensare di emarginare chi sbaglia. Ciascuno di noi haerrori nella propria vita, ma ognuno ha il diritto di essere considerato nel rispetto della sua dignità. Credo che ci siano anche delle valutazioni umane di recupero di un ragazzo che merita grande rispetto e grande considerazione”. Così Gabriele, a margine dell’evento ‘La Notte della C’ in quel di Milano. Il presidente della Figc ha speso parole al miele per Nicolò, rispondendo a una domanda sulla presenza del giovane centrocampista della Juventus tra i pre-convocati dell’di Luciano Spalletti, in vista degli Europei del 2024.