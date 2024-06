Israele apre ad accordo su ostaggi e prepara nuovo governo per Gaza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 3 giugno 2024) (Adnkronos) –non rispedisce al mittente il piano di Joe Biden, anzi. Il consigliere per la politica estera di Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, conferma che hanno accettato la cornice dell’, anche se “ci sono molti dettagli da risolvere”. “Abbiamo accettato l’, non è un buonma vogliamo veramente che glivengano tutti rilasciati”, ha detto in un’intervista al Sunday Times. “Le condizioni israeliane”, compreso “il rilascio deglie la distruzione di Hamas come organizzazione terroristica”, non sono cambiate. Nel suo discorso venerdì scorso, il presidente americano ha descritto la proposta come un piano in tre fasi. “Questa era una proposta israeliana” ha detto, intervistato da Abcnews, il portavoce del consiglio di Sicurezza Nazionale della casa Bianca, John Kirby, riguardo all’per lo scambio deglicon i prigionieri e per il cessate il fuoco.