Il Palio degli Zoccoli avrà la sua birra

(Di lunedì 3 giugno 2024) Cosa c’è di meglio di una bella e buona “bionda“ per unirsi e condividere? Ecco perché sarà proprio unabionda – come grande novità di quest’anno – a rinfrescare ildi Desio. E dissetare i contradaioli dopo le fatiche della gara. La “del“ originale, artigianale, creata dal Birrificio rurale di Desio, con sede in via Del Commercio. Nata per unire, visto che la competizione, di per sé, inevitabilmente, divide e mette contro. "Alcuni membri del Comitato organizzatore ci conoscono, visto che ormai siamo attivi sul territorio da quindici anni - racconta Lorenzo Guarino, uno dei cinque soci del Birrificio pluripremiato, insieme a Silvio Coppelli, Beppe Serafini, Marco Caccia e Stefano Carnelli -. Ci hanno proposto di fare qualcosa insieme e ne è nata una collaborazione tra un evento culturale-tradizionale e un’impresa artigianale della città.