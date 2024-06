Gomorra | il prequel sarà prodotto nel 2025

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 3 giugno 2024): ilnelI piani per una seriedi “” stanno andando avanti, con l’inizio delle riprese previsto per l’invernoper la storia delle origini del dramma criminale annunciato in precedenza. La notizia che ildi “” è in dirittura d’arrivo è emersa nel momento in cui Sky Italia ha celebrato il decimo anniversario della serie televisiva di punta del Paese, con uno speciale andato in onda domenica in cui i protagonisti del cast si sono scambiati aneddoti su come i loro ruoli sullo schermo siano finiti per infiltrarsi nella loro vita reale. Cosa racconterà ildi? La storia delle origini di “” racconterà l’ascesa del mafioso Pietro Savastano negli anni ’70, quando la malavita napoletana era pervasiva ma meno spietata, più legata alla vendita di sigarette di contrabbando che di grandi quantità di droga, come ha rivelato il produttore principale dello show Riccardo Tozzi, capo di Cattleya, di proprietà di ITV.