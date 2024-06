Fuga di gas ad Aranova | evacuata palazzina in via Cuglieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 3 giugno 2024) Fiumicino, 3 giugno 2024 – Paura ad: poco dopo le 23:00 di ieri la squadra 4A dei Vigili del fuoco del Comando di Roma è intervenuta in via34 per unadi gas all’interno di una. Dopo i rilievi del caso con strumentazione idonea ed in collaborazione con l’Italgas, i nuclei familiari temporaneamente evacuati sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .