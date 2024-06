Fondazione Cannavaro Ferrara domani il gala di beneficenza per i ragazzi a rischio di Ercolano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 3 giugno 2024) È tutto pronto per il grande evento estivo di solidarietà della. La serata del 4 giugno sarà dedicata alla tanto attesa “Fcf Summer Charity Party 2024”, il party esclusivo riservato alla generosità di donatori privati e aziende partner: ospiti Vip animeranno il gran galà di spettacolo, musica e divertimento che avrà luogo al Club Partenopeo di Via Coroglio a Napoli.ll progetto mira, come sempre, a fare del bene a chi ne ha più bisogno. Stavolta la raccolta fondi verrà destinata alla “Locanda di Emmaus”, un’oasi di speranza per i minori adi. Fondata nel 1999 da Padre Pasquale Incoronato, l’associazione ha trasformato un luogo di degrado in un rifugio accogliente per circa 100ogni giorno.