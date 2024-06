Fano | le mosse di Guida Storoni | Non ho incarichi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Non ci sono solo gli stipendi da pagare in casa Alma Juventus, ma c’è anche da ricostruire tutto l’organigramma societario dopo l’azzeramento delle cariche avvenuto un minuto dopo la retrocessione delin Eccellenza. Fino a questo momento il presidente Salvatoreha annunciato un solo nome, quello di Antonio Aiello quale allenatore per il prossimo anno, mentre sta ancora cercando altre figure tra cui quelle del direttore sportivo. Il patron dei granata starebbe pensando di avvalersi anche di figure fanesi che sono già stati dirigenti del. Uno di questi, con il quale è stato visto spesso nei giorni scorsi è Pier Paolo, ex team manager sotto la presidenza di Mario Russo. Ma sembrerebbe che non ci sia al momento nulla di concreto.